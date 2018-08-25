Медики назвали семь простых правил, которые позволят дожить до 100 лет

Известный американский кардиолог Клайд Янси заявил, что каждый человек имеет 90-процентный шанс превратиться в долгожителя и сможет отпраздновать свой девяностый или сотый день рождения. Для этого нужно всего лишь придерживаться семи простых принципов.

Об этом сообщает ukrhealth.

По мнению врача, каждому конкретному человеку по силам достичь оптимального состояния здоровья, выполнив следующие действия:

1. Вести активный образ жизни. Отсутствие физических нагрузок отнимает почти четыре года от жизни человека. Люди, которые физически неактивны, в два раза чаще подвержены риску развития болезней сердца и инсульта.

2. Знать и контролировать уровень холестерина. Его высокий уровень в крови может привести к накоплению жировых отложений в артериях и увеличивает риск развития болезней сердца и инсульта.

3. Следовать здоровой диете. Правильное питание является одним из наиболее важных пунктов, который улучшит здоровье. Следовать этому правилу и в самом деле несложно. По словам врачей, для поддержания хорошего самочувствия человеку особенно важно употреблять большое количество клетчатки, злаков, свежих овощей, фруктов.

4. Знать и контролировать кровяное давление. Высокое кровяное давление часто называют «тихим убийцей». В результате человек может сократить риск инсульта на 40%, а риск сердечного приступа – на 25 %.

5. Поддерживать здоровый вес. Избыточный вес – основной фактор риска развития болезней сердца и инсульта. Ожирение может уменьшить продолжительность жизни почти на четыре года.

6. Знать об угрозах, связанных с диабетом. Диабет увеличивает риск повышенного кровяного давления, атеросклероза, ишемической болезни сердца и инсульта, особенно если уровень сахара в крови плохо контролируется.

7. Не курить. Десятки тысяч людей преждевременно умирают ежегодно из-за употребления табака, и тысячи некурящих ждет та же судьба из-за пассивного курения. Как только человек бросает курить, риск развития болезней сердца и инсульта начинает уменьшаться. Через 15 лет угроза будет не выше, чем у некурящего.

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