Бывший боец-вегетарианец основал бизнес по изготовлению полуфабрикатов

Игорь Исполатов – доброволец батальона «Сич». В 2014-м ушел защищать Украину от российского агрессора. Сначала батальон дислоцировался в Славянске, потом в Курахово. Ребята прошли Пески, Авдеевку, Марьинку. Несмотря на то, что Игорь вегетарианец, длительное время он готовил еду для своих собратьев. Впоследствии, в гражданской жизни, у него возникла идея для собственного стартапа.

Об этом говорится в программе военных расследований «Стежками війни» на телеканале ZIK.

«Когда был на войне, то готовил постную основу, а помощники заботились о мясе. Бывало, что не добавляли его и тогда получалось совсем вегетарианское блюдо. Собратья шутили, что я умру от недостатка белка», – вспоминает Игорь Исполатов.

Игорь прослужил в батальоне год и три месяца. А после возвращения в родной Днепр пытался основать собственное дело. Не раз обращался за помощью к государству, но его обманули.

«Мне не доплачивали денег, ибо говорили, что их просто нет. Впрочем выяснилось, что меня обманули», – говорит Игорь Исполатов.

Поэтому парень решил перебраться в столицу и искать счастья там.

«В столице больше работы, знакомств, перспектив. Я вегетарианец и по образованию – повар. Захотел начать дело, которое бы объединило эти два пункта. Так и появился бренд «Пан Веган» с полуфабрикатами. Для примера, я делаю котлеты из крапивы, пельмени с банановой начинкой», – рассказывает Игорь Исполатов.

За полтора года деятельности продукцию «Пана Вегана» начали реализовывать в восьми магазинах столицы. Но чтобы запустить полноценное производство, нужен немалый стартовый капитал и соответствующие разрешения.

«Сейчас специальный сертификат стоит 80 тысяч гривень. А еще же нужно помещение и технику. Я участвовал во многих конкурсах, грантах, но так нигде и не победил. А для запуска стартапа нужно много денег: на первое время –примерно полмиллиона гривень», – делится Игорь Исполатов.

К слову, согласно опросам, по состоянию на 2017 год, 5,2% населения Украины, а это два миллиона людей, не употребляют мяса.

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