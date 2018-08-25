27 августа заработают санкции США против РФ по делу Скрипалей, – СМИ

Американские санкции против РФ в деле об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вступают в силу 27 августа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство Reuters.

«Введенные США санкции против России, связанные с отравлением нервно-паралитическим веществом в Британии, вступят в силу в понедельник», – говорится в сообщении.

Вашингтон вводит ограничительные меры в отношении иностранной финансовой помощи, в том числе предоставлении кредитов, и продажи оружия. Вводится запрет экспорта важных для безопасности товаров и технологий. США также приостанавливают поставки в Россию продукции военного назначения, экспорт оборонных услуг и товаров и технологий, нужных для национальной безопасности.

Новые санкции будут оставаться в силе по меньшей мере год.

Как сообщалось ранее, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве заявил, что санкции Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации будут действовать до того момента, пока не изменится поведение России в мире.

Новая волна санкций США против России из-за применения нервно-паралитического вещества «Новичок» в Великобритании будет проводиться в два этапа, но в то же время будет иметь исключения.

На первом этапе вводится запрет на все товары или технологии, которые контролируются Министерством торговли США согласно Правилам экспортного администрирования.

Второй этап предполагает усиление ограничений, если Россия на протяжении 90 дней не выполнит ряд требований в отношении химического и бактериологического оружия.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери и попали в больницу с отравлением неизвестным веществом 5 марта. Вещество идентифицировали как «Новичок». В Организации по запрещению химического оружия пришли к выводу, что власти Великобритании правильно идентифицировала вещество, которым были отравлены Скрипали, и подтвердили российское происхождение «Новичка».

В августе Госдепартамент США объявил о введении новых ограничений в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. США ссылаются на закон 1991 года, что требует принятия соответствующих и эффективных санкций против любой страны, которая использовала химическое оружие.

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