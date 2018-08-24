Известны имена четырех бойцов, отдавших жизнь за Украину, в День флага

В четверг, 23 августа, в бою с оккупантами на Донбассе погибли четверо бойцов батальона «Айдар».

Об этом сообщил Фонд «Вернись живым» на станице в Facebook.

«Во время боя с оккупантами погибли четверо бойцов батальона «Айдар». Запомните их лица. Чтите их память. Старший солдат Марьян Найда, солдат Тарас Проценко, старший солдат Михаил Щербанюк и старший солдат Андрей Чирва не сделали ни шагу назад и отдали свои жизни за Украину, за светлое будущее, за нас с вами. Не забудем! Не простим! Вечная слава и память! Фонд «Вернись живым», – говорится в сообщении.

Напомним, в День флага на Донбассе погибли пятеро украинских бойцов. Еще семь ранены.

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