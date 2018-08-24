Ирма Витовская считает, что сцена суда над Стусом – сверхважная и самая интересная в фильме о поэте

Сцена суда в фильме про Василия Стуса является самой интересной, чтобы посмотреть, насколько все ужасно было закручено, когда человек – для системы, и отнюдь не государство для человека, а человек – это вообще ничто.

Такое мнение в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK выразила актриса, Заслуженная артистка Украины Ирма Витовская.

Гостья программы, комментируя скандал вокруг фильма о диссиденте Василии Стуса, заметила, что сцена суда над поэтом нужна как сцена, которая является важной в этой ленте.

По ее мнению, следует показать систему в разрезе, и как в ней все происходило: «Что такое человеческое достоинство, что такое талант, который ничего уже не значит. Что такое честность, правда, и как целая система построена тогда, когда каждый винтик, я имею в виду человек, который работает на систему, не в состоянии ничего изменить, и даже наоборот – прилагает усилия, чтобы зацементировать систему».

Ирма Витовская считает, что фильм о Стусе будет иметь в том числе и просветительскую функцию, ведь многие кто не знал о том, что в 1980-х годах люди сидели в лагерях за украинскую идею.

«А эта сцена суда самая интересная, чтобы посмотреть, насколько все ужасно было закручено, когда человек – для системы, и отнюдь не государство для человека, а человек – вообще ничто. И Стус, действительно, такая яркая фигура бескомпромиссности в этой истории, ради которой вообще творится этот фильм. И когда мы ради идеи идем на компромиссы, в том плане, что был момент возможного нежелания поставить эту сцену фильма, тогда получается, зачем вы брались за это кино?» – отметила Ирма Витовская.

Напомним, лидер общественного движения «Украинский выбор» и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что в случае выхода в прокат фильма «Стус» с недостоверной информацией о нем, он «оставляет за собой право на соответствующие правовые действия, в том числе, направленные на запрет демонстрации фильма через суд».

Ранее стало известно, что из сценария фильма о диссиденте ВасилииСтусе, который должен выйти на экраны в 2019 году, удалили все упоминания о Викторе Медведчуке, который выступал защитником на процессе над поэтом, хотя сам Стус от него отказался.

Режиссер фильма о Стусе пояснил, что сцену с Медведчуком вырезали только из-за вопроса хронометража фильма. 11 августа съемочная группа фильма «Стус» обнародовала сообщение о том, что решила доснять удаленную ранее из сценария сцену суда с участием адвоката Стуса, Виктора Медведчука.

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