Военный припомнил, как Россия с первых дней Независимости пыталась влиять на Украину

После провозглашения Независимости украинские военные принимали достаточно активное участие в государственном строительстве и развитии Вооруженных сил. Но со временем их перестали приглашать на совещания и отстранили от доступа к гостайне. Лишь со временем стало понятно, что так Россия с самого начала пыталась отделить украинскую армию от государства.

Об этом в эфире проекта «Марафон ко Дню Независимости Украины» на телеканале ZIK рассказал военный эксперт Олег Стариков.

Он вспомнил, как во время создания в Советском Союзе ГКЧП служил в Казахстане в ракетных войсках. Подчеркивает: тогда никто совсем не понимал, что происходит.

«Но когда Украина объявляла Акт о государственной Независимости, мы ждали, что будет дальше. Когда это все произошло, к нам поступили сигналы, чтобы офицеры-украинцы возвращались обратно. Тогда была принята такая государственная политика», – рассказывает военный.

По его словам, тогда большинство украинских офицеров, служивших в различных частях Советского Союза, вернулись в Украину.

«В то время проходили огромные конкурсы по 10-20 человек на одно место, ведь половина офицеров, служивших в СССР, были украинцами. Когда мы вернулись, сразу же начали строить собственное государство и свои вооруженные силы», – вспоминает Олег Стариков.

Но, подчеркнул он, когда документы военных были приняты, их перестали приглашать на совещания по государственным вопросам и допускать к государственной тайне.

«Я тогда был аттестован на высокую должность, был третьим человеком в огромном подразделении, а руководитель перестал приглашать меня на совещания. Почему? Тогда уже Россия начала делать все возможное, и нас перестали допускать к государственной тайне», – подчеркнул военный эксперт.

Он подчеркнул, что, с одной стороны, это было очень обидно, но только сейчас приходит мысль, что уже тогда военных начали отделять от государства.

«Уже тогда руководство России начало считать нас врагами. Мы занимали оперативные должности тактического звена и на эту ситуацию сильно не влияли. И, если кто и хотел влиять, протестовали и шли со службы. Офицер не может ничего сказать, единственный способ протеста – рапорт и увольнение», – подытожил Стариков.

Напомним, сегодня Украина отмечает 27 годовщину провозглашения Акта Независимости.

С праздником украинцев среди прочих поздравил и президент Польши Анджей Дуда, пообещав поддержку Украине в ее евроатлантических стремлениях.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.