Вакарчук назвал имя нового президента Украины, – Bloomberg

Святослав Вакарчук продолжает подогревать слухи о своем участии в президентской кампании.

Об этом пишет одно из ведущих мировых информационных агентств Bloomberg, – сообщает Политико.

«Украинская рок-звезда, которая, по результатам опросов, имеет шанс выиграть президентские выборы в следующем году, выпустила песню, намекая, что подтверждает давние слухи об участии в гонке за высший кабинет страны», – сказано в сообщении.

Последний трек «Океана Эльзы», песня «Сколько нас», вызвал волну комментариев о том, что Вакарчук таким образом заявил о фактическом начале своей кампании. В тексте, в частности, содержатся слова: «Сколько нас. Тех, кто телом чувствует новое время», «Сколько нас. Тех, у кого крышу не снесло от обид. Нам достаточно недоправды. Нас тошнит искусственный сон», которые выглядят как обращения к потенциальным избирателям».

Агентство отметило, что у Вакарчука – хорошие шансы для победы на выборах, особенно во втором туре. Окончательно об участии в выборах возможные кандидаты должны объявить до 31 декабря.

Вакарчук, вероятно, все еще только рассматривает возможность начала политической борьбы.

«Его песня предполагает, что он хочет работать с обществом, чтобы побудить людей быть более ответственными, когда они голосуют за политиков, более требовательными», – заявил политический консультант Дмитрий Васильев.

«Океан Эльзы» отказался рассказать о политической подоплеке песни. «Обычно можно объяснить, что такое новая песня, что хочется сказать и что слушатель должен услышать, – сказано в сообщении группы в Twitter. – Мы этого не сделаем. Тексты песен говорят про все».

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