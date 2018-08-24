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пятница, 24 августа, 2018, 13:45 Общество
В Украине запретили популярный обезболивающий препарат

В Украине запретили реализацию, хранение и применение обезболивающего препарата «Ренальган-Биолик».

Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

«Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства «Ренальган-Биолек раствор для инъекций 2 мл или по 5 мл в ампулах №5, № 10 в пачке украинского производства», – сказано в документе.

Добавим, что данный препарат используется для симптоматического лечения болевого синдрома при спазмах гладкой мышечной ткани внутренних органов.

Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.

 
лекарстваздоровьеновости Украины
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2018-08-24 15:09 :13