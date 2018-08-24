В течение суток уничтожено 12 и ранено 20 оккупантов, – разведка

В течение текущих суток зафиксировано 8 обстрелов позиций Объединенных сил. В 4 часа утра неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении, где противник применил артиллерию, минометы и автоматические гранатометы. Обстрелы с применением 82-миллиметровых минометов также происходили вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное, Гнутово и Широкино, что на Мариупольском направлении. Во всех случаях Объединенные силы применяли адекватные меры. Потерь в течение текущих суток не учтено.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Фейсбуке.

Очередным актом вандализма российско-оккупационных войск стал обстрел населенного пункта Врубовка, что на Луганщине, который находится на расстоянии 17 километров от линии соприкосновения. В шесть часов утра 24 августа 6 снарядов калибра 152 мм попали в частные дворы в самом центре села. Местный житель Олийнык Андрей 1983 г.н. в результате обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью. Объединенные силы принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению теракта. Вскоре виновные будут наказаны.

Таким образом, ситуация на линии соприкосновения остается полностью контролируемой. Отмечается увеличение огневой активности противника и попытки его осуществлять активные действия на отдельных направлениях. Вероятно, такие меры связаны с попыткой оккупантов осуществлять вооруженные провокации в дни празднования государственных праздников.

В целом на протяжении суток пятеро защитников Украины погибли, семеро получили ранения.

Сохраняется напряжение на Мариупольском и Донецком направлениях, отмечается обострение на Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское.

Объединенные силы продолжают выполнение боевых задач в усиленном режиме. Подразделения, которые обороняются, принимают активные меры, в том числе и огневого воздействия на оккупантов с целью недопущения прорыва противника, удержание занимаемых рубежей и позиций и сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

По уточненным данным разведки, в течение суток уничтожено 12 и ранено 20 оккупантов.

Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой.

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