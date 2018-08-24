В сети обнародовали очередные доказательства российского военного присутствия на Донбассе

На месте длительного ожесточенного боя с российскими оккупантами вблизи Бахмутской трассы, где противник понес значительные потери, победители боя из 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» нашли немало доказательств российского военного присутствия в Украине.

Они все сняли и сфотографировали, – говорится на официальной странице «Айдара» в Фейсбуке.

«Здесь, в частности, советское оружие, по номерам которого можно с легкостью установить его происхождение и то, что оно никогда не находилось на украинских складах. Здесь и предметы амуниции и снаряжения российского производства последних лет, и надписи на чехлах фляг с несуществующим в украинской армии воинским званием «рядовой», и еще много чего. Все это явно указывает на российский след», – отмечают в «Айдаре».

Также есть видео (см. с 00 мин. 53 сек.), на котором видно, как оккупанты собирают и вывозят на четырех машинах своих «200-х» и «300-х», и стоп-кадр, на котором красным обведено машины и места накопления «двохсотых».

Отметим, известны имена четырех бойцов, которые в День флага отдали жизнь за Украину. Напомним, в День флага на Донбассе погибли пятеро украинских бойцов. Еще семь ранены. По данным разведки, в течение суток уничтожено 12 и ранено 20 оккупантов.

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