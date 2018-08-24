В России резко отреагировали на новое приветствие ВСУ «Слава Украине – Героям Слава»

Новое приветствие «Слава Украине – Героям Слава», которое впервые прозвучит 24 августа на параде ко Дню Независимости и станет официальным воинским приветствием Вооруженных сил Украины, вызвало негодование со стороны РФ.

В частности, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова во время брифинга в четверг назвала калькой с немецкого национал-социалистического поздравления, передает пресс-служба ведомства, – пишет Сегодня.

«24 августа в Киеве в рамках военного парада, приуроченного к 27-й годовщине Дня Независимости Украины, будет использовано новое воинское приветствие» Слава Украине! – Героям слава! «... Считаем, что это одна из самых дерзких попыток украинской государственной пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих в Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА), Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны», – сказала она.

В РФ считают, что Киев планирует «дистанцировать этот лозунг от неудобного происхождения и наполнить его новым позитивным содержанием», чтобы мировое сообщество воспринимало его как прогрессивный и максимально созвучный глобальной повестке дня.

«Непосредственно же корни лозунга» Слава Украине! Героям Слава! «Вполне очевидны – это натуральная калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия», – сказала Захарова.

Она заявила, что в годы войны этот «нацистский клич» использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была «лояльна к рейху».

«Мы уже неоднократно привлекали внимание западных партнеров и международных организаций, общественно-политических деятелей к опасному росту националистических настроений в Украине, а также к постоянно повторяющимся попыткам, пересмотра итогов Второй мировой войны... Мы снова призываем всех тех, кому небезразлична история Второй мировой войны, дать соответствующую оценку столь впечатляющему примеру героизации нацистских пособников, их поздравлений и символики», – отметила пресс-секретарь.

Напомним, ранее о том, что слова «Слава Украине – Героям Слава» впервые прозвучат 24 августа на параде ко Дню Независимости и станут официальным воинским приветствием Вооруженных сил Украины, сообщил Президент Петр Порошенко.

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