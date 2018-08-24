В России опубликовали видео нападения на полицейских в Москве

Следственный комитет России опубликовал в своем аккаунте в Twitter записи с уличных камер видеонаблюдения момент нападения на сотрудников правоохранительных органов в центре Москвы.

Об этом сообщает УНН.

На видео продолжительностью 49 секунд видно нападающего – темноволосый мужчина с сумкой через плечо, он стреляет в сторону двух полицейских, которые в ответ открывают огонь. Мужчина отстреливается от них около 30 секунд. Также на записи можно увидеть выстрелы силовиков. Впоследствии, нападавший попытался скрыться, но после выстрелов полицейских упал.

Нападение произошло в 20:00 по киевскому времени (аналогичное время с местным) по адресу: г. Сивцев Вражек, дом 43. Был ранен один из сотрудников правоохранительных органов, также был ранен сам нападающий, позже СМИ сообщили о его смерти.

Ранее в московском управлении Следственного комитета заявили, что »мужчина беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, которые проходили мимо». СМИ со ссылкой на свои источники уточняют, что следователи рассматривают несколько версий нападения, среди них – хулиганские побуждения мужчины, неадекватное поведение (вероятно, под влиянием наркотиков) или попытка завладеть табельным оружием полицейского.

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