В Португалии сегодня стартует ЧМ-2018 по гребле на байдарках и каноэ

В португальском городе Монтемор-у-Велью сегодня, 24 августа, стартовал чемпионат мира-2018 по гребле на байдарках и каноэ. Сборную Украины на главном старте сезона представляют 26 гребцов – 18 мужчин и 8 женщин.

Как сообщает ldufk.edu.ua, 26 украинских гребцов поборются за медали в 24-х видах программы, 11 из которых являются олимпийскими. Среди участников мирового форума и четыре представители Львовского государственного университета физической культуры, а именно: магистранты Тарас Мищук и Анастасия Горлова, студент первого курса Виталий Брезицкий и выпускник нашего вуза Виталий Вергелес.

В частности, Тарас Мищук вместе с Дмитрием Янчуком будут соревноваться в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Также на каноэ-двойке, но в спринте на 200 м будет выступать Виталий Вергелес, партнером которого будет Денис Камерилов. Виталий Брезицкий в паре с Василием Чедриком в байдарке-двойке выйдут на старт двух дистанций – 200 м и 500 м. А Анастасия Горлова вместе с Марией Кічасовою-Скорик в байдарке-двойке поборются за награды в спринте на 200 м. Отметим, что они по итогам предварительных заездов, которые состоялись сегодня утром, уже вышли в финал.

Добавим, что первые чемпионы мира-2018 станут известны уже сегодня, 24 августа, когда состоятся восемь финалов, в семи из которых могут выступить украинцы.

Вашему вниманию состав сборной Украины на чемпионате мира-2018, который сформирован из 26-ти спортсменов (15 – байдарка, 11 – каноэ):

мужчины (18 человек): байдарка – Александр СЕНКЕВИЧ (Житомирская), Виталий БРЕЗИЦКИЙ, ЧЕДРИК Василий (оба – Львовская), Олег КУХАРИК, Сергей БАШТОВОЙ (оба – Полтавская), Дмитрий ДАНИЛЕНКО (Днепропетровск), Дмитрий КОСТИШЕН, Денис ЛАХМАНОВ (оба – Винницкая), Александр СИРОМЯТНИКОВ (Херсоньска);

каноэ – Олег БОРОВИК, Денис КАМЕРИЛОВ, Дмитрий ЯНЧУК Тарас МИЩУК, Павел АЛТУХОВ, Эдуард ШЕМЕТИЛО (все – Полтавская), Виталий ВЕРГЕЛЕС (Львовская), Юрий ВАНДЮК и Андрей РЫБАЧОК (оба – Волынская)

женщины (8 девушек): байдарка – Анастасия ТОДОРОВА (Одесская), Мария КИЧАСОВА-СКОРИК (Полтавская), Анастасия ГОРЛОВА (Львовская), Мария ПОВХ (Волынская), Инна ГРИЩУН (Хмельницкая), Людмила КУКЛІНОВСЬКА (Николаевская);

каноэ – Людмила ЛУЗАН (Полтавская), Анастасия ЧЕТВЕРИКОВА (Херсонская).

Состав экипажей сборной Украины по видам программы чемпионата мира-2018

Мужчины

Байдарка-одиночка. 200 м. Александр СЕНКЕВИЧ

Байдарка-одиночка. 500 м. Олег КУХАРИК

Байдарка-одиночка. 1000 м.Сергей БАШТОВОЙ

Байдарка-одиночка. 5000 м. Александр СИРОМЯТНИКОВ

Байдарка-двойка. 200 и 500 метров. Виталий БРЕЗИЦКИЙ/ Василий ЧЕДРИК

Байдарка-двойка. 1000 м. Сергей БАШТОВОЙ/ Александр СИРОМЯТНИКОВ

Байдарка-четверка. 500 м. Дмитрий ДАНИЛЕНКО/ Дмитрий КОСТИШЕН/ Олег КУХАРИК/ Денис ЛАХМАНОВ

Каноэ-одиночка. 200 м. Олег БОРОВИК

Каноэ-одиночка. 500 и 1000 м. Павел АЛТУХОВ

Каноэ-одиночка. 5000 м. Эдуард ШЕМЕТИЛО

Каноэ-двойка. 200 м. Денис КАМЕРИЛОВ/ Виталий ВЕРГЕЛЕС

Каноэ-двойка. 500 м. Дмитрий ЯНЧУК/ Тарас МИЩУК

Каноэ-двойка. 1000 м. Юрий ВАНДЮК/ Андрей РЫБАЧОК

Каноэ-четверка. 500 м. Юрий ВАНДЮК/ Андрей РЫБАЧОК/ Олег БОРОВИК/ Эдуард ШЕМЕТИЛО

Женщины

Байдарка-одиночка. 200 м. Анастасия ТОДОРОВА

Байдарка-одиночка. 1000 м. Инна ГРИЩУН

Байдарка-двойка. 200 м. Мария КИЧАСОВА-СКОРИК/ Анастасия ГОРЛОВА

Байдарка-двойка. 500 м. Мария ПОВХ/ Людмила КУКЛІНОВСЬКА

Байдарка-четверка. 500 м. Мария КИЧАСОВА-СКОРИК/ Мария ПОВХ/ Анастасия ТОДОРОВА/ Инна ГРИЩУН

Каноэ-одиночка. 200 и 500 метров. Людмила ЛУЗАН

Каноэ-двойка. 500 м. Людмила ЛУЗАН/ Анастасия ЧЕТВЕРИКОВА

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