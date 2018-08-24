В память о Юрии Вербицком во Львове открылась фотовыставка «Крым (О) гляди»

Сегодня, 24 августа, во Львове состоялось открытие фотовыставки «Крым (О) гляди», посвященной памяти Героя Украины, фотохудожника, альпиниста, львовянина Юрия Вербицкого.

В День независимости во Львовском дворце искусств собрались люди, для которых «Украина», «родная земля» – не просто слова, а слова, которые действительно что-то значат, имеют значение и согревают душу.

Фото: ИА ZIK

«Он просто ушел в горы и не вернулся. Так, как это бывает с романтиками, альпинистами, с такими людьми, каким был он», – говорит организатор выставки Наталья Криничанка, потому что не воспринимает смерть Юрия Вербицкого буквально.

День рождения Юрия завтра, 25 августа, и ежегодно его празднуют в узком кругу, но в этом году решили сделать фотовыставку «Мир глазами Юрия Вербицкого». Помог в этом родной брат Юрия -Сергей Вербицкий, который предоставил большой архив фотографий.

Фото: ИА ZIK

«Мы очень растерялись, потому что это огромный архив. Это и Крым, и Карпаты, и Кавказ, и много чего другого. Глядя на эти фотографии, понимаешь, что Юрий Вербицкий невероятно любил людей и мир вокруг себя. И эта любовь должна передаться вам всем за это небольшое количество фотографий», – рассказывает Наталья.

Выставка является мандруючою, ведь Львовский дворец искусств не единственное место, где она будет показана, и гораздо большей, чем сегодня.

«Он это все делал для себя, для души. Оказывается это не банальные вещи. В тех отражениях действительно есть его душа, мировосприятие. Он всегда носил с собой фотоаппарат. Не важно будь то прогулка с собакой, походы в Карпаты, скалы в Крыму. Всегда приносил много фотографий, любил их просматривать, сортировать», – делится воспоминаниями о брате Сергей Вербицкий.

На открытии присутствовали глава Львовской юстиции Тарас Грень и директор Львовского Дворца искусств Юрий Визняк, которые выразили благодарность и поздравления.

«Ценим то, что имеем. Все будет хорошо, с Днем Независимости», – сказал Тарас Грень.

Завершили открытие минутой молчания в память о Юрие Вербицком.

Фото: ИА ZIK

Справка.

Вербицкий Юрий Тарасович (25 августа 1963, Львов, Украинская ССР – 21 или 22 января 2014, в с. Гнедин, Бориспольский район, Киевская область, Украина) – Герой Украины, сейсмолог, кандидат наук. Активист Евромайдана; был похищен вместе с Игорем Луценко неизвестными 21 января 2014 года и убит после пыток.

Яна Кузяк, IA ZIK

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