В День Независимости в центре Львова создали «живую» карту Украины

В день 27-й годовщины Независимости Украины в центре Львова на площади перед памятником Тарасу Шевченко состоялась масштабная творческая акция «Творим живой флаг Украины».
«Живой» сине-желтый флаг из воздушных шариков в форме Украины создали более полутора тысяч участников акции, – информирует пресс-служба Львовской ОГА.
Хоровые коллективы совместно исполнили символическую песню – «Ой у лузі червона калина» – композицию, которую пели, когда впервые 27 лет назад внесли в Верховную Рады Украины сине-желтый флаг. После впервые в Украине состоялось самое массовое исполнение танца «Галицкий приветственный», участие в котором приняли более сотни танцевальных пар.
На площади перед памятником Шевченко также выстроили флаги с Востока Украины – те, которые прошли войну, с подписями бойцов.
Отметим, в Киеве прошел масштабный военный парад.