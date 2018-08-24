В День Независимости в центре Львова создали «живую» карту Украины

В день 27-й годовщины Независимости Украины в центре Львова на площади перед памятником Тарасу Шевченко состоялась масштабная творческая акция «Творим живой флаг Украины».

«Живой» сине-желтый флаг из воздушных шариков в форме Украины создали более полутора тысяч участников акции, – информирует пресс-служба Львовской ОГА.

К акции присоединятся более 500 участников хоровых коллективов и более 300 танцоров.

Хоровые коллективы совместно исполнили символическую песню – «Ой у лузі червона калина» – композицию, которую пели, когда впервые 27 лет назад внесли в Верховную Рады Украины сине-желтый флаг. После впервые в Украине состоялось самое массовое исполнение танца «Галицкий приветственный», участие в котором приняли более сотни танцевальных пар.

На площади перед памятником Шевченко также выстроили флаги с Востока Украины – те, которые прошли войну, с подписями бойцов.

Отметим, в Киеве прошел масштабный военный парад.

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