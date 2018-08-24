В День Независимости Порошенко говорил со Вселенским патриархом о томосе

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем во время которой обсуждались дальнейшие действия на пути создания Единой Поместной Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время разговора Вселенский патриарх поздравил украинцев с Днем Независимости.

«Самые теплые поздравления всем украинцам, охваченным любовью Константинопольской Матери-Церкви», – отметил он.

Президент Украины поблагодарил Вселенского патриарха за поздравления и рассказал про утреннюю молитву за Украину.

«Собеседники также обсудили дальнейшие действия на пути создания Единой Поместной Православной Церкви Украины», – указано в сообщении.

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