В День Независимости Порошенко говорил со Вселенским патриархом о томосе

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем во время которой обсуждались дальнейшие действия на пути создания Единой Поместной Православной Церкви Украины.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Во время разговора Вселенский патриарх поздравил украинцев с Днем Независимости.
«Самые теплые поздравления всем украинцам, охваченным любовью Константинопольской Матери-Церкви», – отметил он.
Президент Украины поблагодарил Вселенского патриарха за поздравления и рассказал про утреннюю молитву за Украину.
«Собеседники также обсудили дальнейшие действия на пути создания Единой Поместной Православной Церкви Украины», – указано в сообщении.