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пятница, 24 августа, 2018, 13:58 Мир
В Боснии столкнулись два грузовых поезда

В результате столкновения двух грузовых поездов на юге Боснии и Герцеговины погибли два человека.

Авария произошла при выполнении составами обходного маневра, - передает new-s.com.

Жертвами и пострадавшими стали машинисты и их помощники.

Известно, что в результате аварии два человека погибли, еще один получил тяжелые травмы. Об инциденте сообщили в управлении полиции Герцеговинско-Неретвлянского кантона.

На железнодорожной ветке полностью остановлено движение. Чтобы извлечь погибших и пострадавших спасателям пришлось разрезать обломки локомотивов. На месте работают сотрудники полиции и прокуратуры.

 
новости мираБосния и Герцеговинажелезнодорожная катастрофа
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