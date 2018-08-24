В Боснии столкнулись два грузовых поезда

В результате столкновения двух грузовых поездов на юге Боснии и Герцеговины погибли два человека.

Авария произошла при выполнении составами обходного маневра, - передает new-s.com.

Жертвами и пострадавшими стали машинисты и их помощники.

Известно, что в результате аварии два человека погибли, еще один получил тяжелые травмы. Об инциденте сообщили в управлении полиции Герцеговинско-Неретвлянского кантона.

На железнодорожной ветке полностью остановлено движение. Чтобы извлечь погибших и пострадавших спасателям пришлось разрезать обломки локомотивов. На месте работают сотрудники полиции и прокуратуры.

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