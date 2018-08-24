Ульяна Супрун развенчивает очередной миф о компьютерах

Ученые не нашли связи между близорукостью и временем, проведенным за мониторами гаджетов.

Об этом пишет на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, подтверждения не нашла и информация о вреде смотреть на мониторы в темноте.

Как пишет г-жа Супрун, одна из реальных причин нарушения зрения – генетика. Физиологическая причина близорукости – неправильный размер глазного яблока и дефекты системы фокусировки.

Ученые не нашли связи между близорукостью и временем, проведенным за мониторами гаджетов. Впрочем, не исключено, что мы можем испытывать определенные симптомы, как напряжение, сухость глаз или раздвоение изображения. Но обычно эти симптомы временны и не имеют влияния на развитие болезней глаза. В совокупности такие симптомы называются компьютерный зрительный синдром. Он часто встречается у пользователей компьютеров по всему миру их около 60 миллионов человек, – утверждает и.о. министра.

Если же у человека есть проблемы со зрением, Супрун советует обратиться к специалисту и не лечиться самостоятельно с помощью упражнений или закапываний непонятными каплями.

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