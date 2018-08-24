Украина и США рассмотрят шаги по невмешательству РФ в выборы в Украине, – Болтон

Украина и США рассмотрят шаги относительно невмешательства РФ или других стран в выборы в Украине в 2019 году.

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве советник по нацбезопасности Президента США Джон Болтон, сообщает Укринформ.

«Президент Порошенко и я согласились, что мы рассмотрим те шаги, которые Украина и США могут предпринять, чтобы не допустить вмешательство (России – ред.) в выборах здесь, в Украине», – отметил Болтон.

По его словам, предупредить вмешательство РФ в выборах возможно через правоохранительные каналы и «прочие механизмы».

«Это угроза (вмешательство в выборы – ред), которая стоит перед несколькими западными странами. Мы четко выразили свою позицию и готовы работать с правительством Украины, чтобы не допустить такое вмешательство здесь», – подчеркнул Болтон.

Как сообщалось, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон 24 августа находится в Украине в рамках своего турне в Европу и Ближнего Востока.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.