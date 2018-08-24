Ученые выяснили удивительную правду о глобальном потеплении

В глобальном потеплении виноваты первые животные на Земле, считает группа исследователей из Екстерского университета в Великобритании.

Об этом пишет newsyou.

Проблему ученые видят в биотурбации – перемешивании поверхностных слоев отложений на дне океана первыми микроорганизмами, которые появились около 540 млн лет назад, которые активно копошились в донных отложениях, словно дождевые хрбаки в земле. Одновременно они активно питались накопленными запасами органики, что в совокупности привело к изменению состава почвы и воды и высвобождению большого количества углекислого газа, метана и других парниковых газов. Это привело к глобальному потеплению и массовому вымиранию животных, которые это спровоцировали.

Специалисты изучили структуру органических отложений возрастом 520-540 млн лет с океанического дна и включили данные в математическую модель эволюции жизни на Земле. Как выяснилось, изменения в структуре донных отложений совпадают по времени с началом деятельности первых микроорганизмов.

Сейчас микроорганизмы-прежнему влияют на климат Земли, отмечают исследователи, хотя и не в таком масштабе.

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