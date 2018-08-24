Советник Белого дома привел доказательства косвенного признания Кремлем участия в войне на Донбассе

Обсуждение Россией вопрос миротворцев на Донбассе – косвенное признание причастности к войне против Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве после переговоров с украинским руководством заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, передает «Европейская правда».

Отвечая на вопрос, как он может доказать ключевую роль России в войне на Донбассе, учитывая постоянные возражения со стороны Москвы, Болтон отметил: «Сам факт того, что российская сторона участвует в общении по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе, – возможно, это косвенное признание Россией, что есть проблемы, и они являются частью этих проблем».

Он добавил, что некоторое время назад в Сирии убили целую группу боевиков, которые напали на американские силы и оказалось, что все убитые ранее воевали на Донбассе.

Напомним, что Джон Болтон заявил, что Украина должна искать альтернативные источники энергоресурсов из-за построения трубопровода «Северный поток-2».

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