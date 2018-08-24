Санкции США из-за отравления Скрипалей вступят в силу 27 августа, – СМИ

Санкции США против России, связанные с отравлением Скрипалей, вступят в силу 27 августа после официальной публикации на сайте Федерального реестра.

Об этом пишет Meduza, ссылаясь на российские СМИ и представителя Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что первый этап санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. Но на сайте официальной газеты правительства США Federal Register сообщения о них не появилось.

«Срок уведомления, предусмотренный законом... закончился 22 августа. Мы подписали уведомление в Федеральном реестре, который вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», – сказал «РИА Новости» представитель Госдепартамента.

Первый этап антироссийских санкций из-за отравления Скрипалей предусматривает запрет поставок продукции двойного назначения; второй этап, в рамках которого «Аэрофлоту» могут запретить летать в США, вступит в силу, если Россия не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия.

Напомним, как писали американские СМИ, США введут ограничения на торговлю с РФ и могут разорвать дипотношения, если Россия не избавится от всего химического и биологического оружия под контролем международного сообщества.

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