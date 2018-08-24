live
Aнонси
Олег Медведєв, політичний консультан у програмі FACE 2 FACE, 24.08.18, о 20.00
Олег Медведєв, політичний консультан у програмі FACE 2 FACE, 24.08.18, о 20.00
24 августа, пятница
Спецпроект з Наташею Влащенко до Дня Незалежності, 24.08.18, о 21:30
Спецпроект з Наташею Влащенко до Дня Незалежності, 24.08.18, о 21:30
24 августа, пятница
Анонс програми Перші про головне. Тиждень
Анонс програми Перші про головне. Тиждень
25 августа, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 24 августа, 2018, 13:03 Мир
Санкции США из-за отравления Скрипалей вступят в силу 27 августа, – СМИ

Санкции США против России, связанные с отравлением Скрипалей, вступят в силу 27 августа после официальной публикации на сайте Федерального реестра.

Об этом пишет Meduza, ссылаясь на российские СМИ и представителя Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что первый этап санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. Но на сайте официальной газеты правительства США Federal Register сообщения о них не появилось.

«Срок уведомления, предусмотренный законом... закончился 22 августа. Мы подписали уведомление в Федеральном реестре, который вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», – сказал «РИА Новости» представитель Госдепартамента.

Первый этап антироссийских санкций из-за отравления Скрипалей предусматривает запрет поставок продукции двойного назначения; второй этап, в рамках которого «Аэрофлоту» могут запретить летать в США, вступит в силу, если Россия не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия.

Напомним, как писали американские СМИ, США введут ограничения на торговлю с РФ и могут разорвать дипотношения, если Россия не избавится от всего химического и биологического оружия под контролем международного сообщества.

 
СШАРоссиясанкцииотравление СкрипаляСанкции против РФновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-08-24 15:09 :35