Самый масштабный парад войск: молитва, женщины-военные и современная техника

Военный парад в центре Киева, приуроченный к 27-летию независимости Украины и века возрождения украинской государственности, стал самым масштабным за последние годы.

В нем приняли участие 4,5 тыс. украинских военнослужащих, 250 единиц военной техники, включая новые образцы вооружения и техники, которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания. Также в параде впервые за последние годы принимала участие армейская авиация.

Перед парадом после торжественного поднятия Государственного Флага была провозглашена торжественная молитва за украинское войско.

Нововведением этого парада стала смена обращения министра обороны к военнослужащим и их отклик на него. Изменились советские поздравления военных с «Здравствуйте, товарищи!» – «Здоровья желаем!» на «Слава Украине!» – «Героям слава!». После приветствия военнослужащие отвечают «Слава!».

Перед торжественным прохождением пеших и моторизованных колонн состоялось вручение боевых знамен воинским частям, которые принимают участие в боевых действиях на востоке Украины. Им присвоили имена выдающихся полководцев Украины. Вручали знамена командирам воинских частей президент Украины – Верховный главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак и главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, пишет Интерфакс-Украина.

Флаги, в частности, были вручены 93-й отдельной механизированной бригаде, 56-й отдельной мотопехотной бригаде, 55-й отдельной артиллерийской бригаде, 15-й бригаде транспортной авиации, 3-му отдельному полку специального назначения, 21-й отдельной бригаде охраны общественного порядка Нацгвардии, 30-й отдельной механизированной бригаде и 3-му отряду пограничных войск.

В общем, пешей колонной прошли 24 сводные парадные расчеты. От Вооруженных сил Украины в параде приняли участие представители Сухопутных войск, Военно-Морских сил, Воздушных сил Украины, Сил специальных операций, разведчиков, десантно-штурмовых войск.

По крещатику в составе отдельной «коробки» прошли курсантки Военного института Киевского национального университета им. Т.Шевченко и Военного института телекоммуникации и информатизации им. Героев Крут.

Кроме бойцов и курсантов ВСУ в парадной колонне прошли военнослужащие Национальной гвардии Украины, МВД, СБУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы Украины и более двух десятков военных оркестров. Также впервые отдельной возведенной «коробкой» в параде приняли участие женщины-военнослужащие.

Отдельной парадной «коробкой» прошли ветераны антитеррористической операции на Донбассе.

Также в параде приняли участие 18 иностранных делегаций из разных стран мира, в том числе парадные расчеты подразделений из Великобритании, США, Канады, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии, Молдовы и флаговые группы из Грузии, Латвии, Дании, Польши а также, знаменосная группа многонациональной бригады «ЛитПолУкрбриг».

В составе механизированной колонны по главной улице Украины проехала и техника, которая уже находится на вооружении Вооруженных сил, и образцы, которые только проходят испытания. В частности, в параде было представлено 40 единиц тяжелой бронированной техники, более 100 единиц автомобильной техники и БТР, 30 единиц артиллерийских систем и 30 ракетных комплексов. Также были представлены переносные противотанковые ракетные комплексы, в частности поставленные из США комплексы ПТРК Javelin, которые были размещены на автомобилях.

Возглавил танковую колонну ОБТ Т - 84-120 «Ятаган» с пушкой калибра 120 мм. По крещатику также проехали модернизированные танки Т-64БВ.

Среди новейшей военной техники публике была представлена самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдан», которая еще только проходит госиспытания. Гаубица может поражать цели на расстоянии до 60 километров и имеет натовский калибр 155 мм.

Также в механизированной колонне проехали боевая машина пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-3ДА, БТР-70 ДИ, противотанковые пушки «Рапира» и «МСТА-Б», батареи САУ «Гвоздика», «Акация», «Пион», оперативно-технические ракетные комплексы «Сапсан» и «Точка-У», комплекс автоматизированного управления артиллерийской батареей и артиллерийским дивизионом «Оболонь-А», реактивные системы залпового огня «Град», «Ива» и «Ураган», «Ольха» зенитно-ракетная пушка «Тунгуска», зенитно-ракетный комплекс «ТОР», самоходные огневые установки «Бук-М1», зенитно-ракетный комплекс С-300. Зрители увидели тактические бронированные колесные машины «Дозор-Б» и «Козак-2», санитарные автомобили «Гамви» и «Богдан», а также установленные на них авиационные беспилотные комплексы «Фурия», «Аист» и ПД-1.

Во время парада над Крещатиком пролетели 29 истребителей, штурмовиков, транспортных самолетов и вертолетов.

Тысячи киевлян и гостей столицы были свидетелями торжеств на Крещатике.

С выступлением Президента на параде можно ознакомиться здесь.

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