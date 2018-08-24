Саакашвили проиграл суд по отмене трехлетнего запрета въезда в Украину

Бывший президент Грузии и лидер «Рух новых сил» Михаил Саакашвили проиграл суд, в котором обжаловал постановление пограничного отряда относительно запрета въезда на территорию Украины до 2021 года.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на решение Львовского окружного административного суда от 10 августа. В исковом заявлении Саакашвили утверждал, что постановлением о запрете въезда от 13 февраля 2018 года нарушены его права, гарантированные ст. 8 и ст.11 Европейской Конвенции по правам человека.

Он пояснил, что проживает в Украине более 12 лет, получил образование в Институте международных отношений КНУ им. Шевченко Киева, срочную службу проходил на территории Украины. В течение 2015-2016 годов возглавлял Одесскую областную государственную администрацию. С 2016 года – осуществляет активную политическую деятельность в Украине и возглавляет политическую партию «Рух новых сил». В течение 2017 года как политический оппозиционный лидер проводил мирные акции протеста относительно несогласия с властью действующего по всей стране.

Саакашвили отмечал, что приведенные факты свидетельствуют о тесной социальной связи человека со страной постоянного проживания, поэтому любые ограничения или вмешательства в жизнь человека, должны соответствовать требованиям Конвенции.

При этом Держприкордонна служба сослалась на ч. 2 ст. 8 Европейской конвенции по правам человека, конкретизировав, что органы государственной власти не могут вмешиваться в право на уважение частной и семейной жизни граждан, за исключением случаев, когда это является необходимым в интересах национальной и общественной безопасности или экономического благосостояния страны.

Также ответчик обратил внимание на ч. 1 ст. 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», где говорится, что въезд в Украину иностранцу и лицу без гражданства не разрешается, если такое лицо нарушило в пункте пропуска через государственную границу Украины правила пересечения государственной границы Украины. Здесь же пограничники навели факт нарушения Саакашвили пересечения госграницы 10 сентября 2017 года в пункте пропуска «Шегини» Мостиского пограничного отряда.

Мостиский районный суд признал виновным Михеила Саакашвили в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 204-1 Куоап и назначил штраф в размере 3400 грн. Совершенное правонарушение явилось основанием для начальника Мостиского пограничного отряда, который 13 февраля 2018 года утвердил постановление о запрете Саакашвили во въезде в Украину сроком на три года (до 13.02.2021 года).

Судья Львовского окружного административного суда Александр Коморний пришел к выводам, что экс-президент Грузии не предоставил суду документа, который подтверждает законность проживания на территории Украины. Следовательно, по мнению суда, в отношении лица, не имеет законных оснований для проживания в Украине и нарушает определенные нормы законодательства Украины, вынесение решения о запрете въезда в Украину является правомерным.

Таким образом, исковые требования Саакашвили безосновательны, не основаны на предписаниях действующего законодательства, следовательно удовлетворению не подлежат, сказано в решении окружного админсуда.

Напомним, 12 февраля лидера «Рух новых сил», экс-президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили задержали в киевском ресторане. Впоследствии в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили Саакашвили с территории Украины, а польские пограничники подтвердили, что приняли его по процедуре реадмиссии.

Того же дня по телефону из Варшавы Саакашвили пообещал «найти легальный способ вернуться в Украину».

В Генпрокуратуре сообщили, что расследование дел в отношении лидера партии «Движение новых сил» будет продолжаться несмотря на его выдворения из Украины.

Как сообщалось, 22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении госграницы.

1 ноября 2017 года Миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца в Украине.

Позже Окружной админсуд Киева признал законным решение ДМС.

Отметим, что в Украине Саакашвили обвиняют также в финансировании за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича, в частности Сергея Курченко, акций протеста для захвата государственной власти.

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