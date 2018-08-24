С начала голодовки политзаключенный Балух потерял примерно 30% веса, – правозащитники

С начала голодовки политзаключенный Владимир Балух потерял примерно 30% веса. По информации родственников украинца, до ареста он весил около 95 кг. Сейчас крымчанин весит примерно 60 кг.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

При этом, отмечают правозащитники, крымская «прокуратура» утверждает, что состояние здоровья украинца удовлетворительное. В официальном ответе «прокуратура» сообщила защитникам Балуха, что его жизненно-важные показатели в норме и он не нуждается в специализированной медицинской помощи.

«Давать объяснения о причинах голодовки в том числе прокурору обвиняемый отказался», – говорится в ответе надзорного ведомства.

Также в документе указано, что «Железнодорожный районный суд Симферополя» 13 августа 2018 года прекратил производство по ходатайству об условно-досрочном освобождении активиста, который уже более 1 года и 8 месяцев находится под арестом и уже больше 3-х месяцев голодает (крайне ограниченно принимает пищу) в знак протеста. Адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила КПГ, что защита украинца обжалует это решение.

Мать Владимира Балуха 9 августа побывала на свидании с сыном в ИВС п. Раздольное. Она рассказала Крымской правозащитной группе, что украинец сильно похудел и выглядит очень плохо.

«Только кости и кожа на них. Выглядит, как старенький дедушка. Он никогда мне не скажет, что с его здоровьем что-то неладно. Никогда. Я знаю, что он болел, и поясница у него болей, и нога, и вообще все было плохо. Но мне он говорил, что все в порядке. Когда мы с ним разговаривали, рядом стоял полицейский, а при нем он ничего такого не скажет», – рассказала Наталья Балух и добавила, что Владимир почти не принимает пищу, лишь изредка овсяный кисель из овсянки и сухари.

По информации Крымской правозащитной группы, во время содержания в СИЗО Балуха трижды пытались отправить в карцер, но не смогли, потому что карцер переполнен.

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