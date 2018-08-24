Президенту Чехии, за его прокремлевскую позицию, демонстранты показали красную белье

Начало речи на открытии сельскохозяйственной выставки президента Чехии Милоша Земана, который отказался от участия в мероприятиях посвященных 50-летию оккупации советскими войсками Чехии, сорвали. Часть зрителей освистала главу государства под крики «Позор!».

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Lidovky.

На плакатах демонстрантов красовались надписи «Плоды нашей страны? Земан засеял только злость и страх за наших детей!».

Освистаны также другие политики – например, председатель Сената Милана Штеха.

«Стыд позор, пророссийский тролль», – выкрикивали протестующие.

Президент Милош Земан который вызвал возмущение общественности.

Напомним, что церемония чествования жертв вторжения войск под советским руководством в Чехословакию в 1968 году, переросла в протест против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

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