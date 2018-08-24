Президент присвоил почетные наименования военным частям ВСУ и ГПСУ

Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко присвоил почетные наименования военным частям Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий воинских частей, несмотря на образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке.

Во время торжественного Парада ко Дню Независимости Украины Глава государства вручил новые боевые знамена воинским частям, – информирует пресс-служба Главы государства.

Согласно Указам, 3-му отдельному полку Специального назначения присвоено почетное наименование «имени князя Святослава Храброго», 15 бригаде транспортной авиации почетное наименование «имени авиаконструктора Олега Антонова».

30 отдельной механизированной Новоград-Волынской Ровенской бригаде почетное наименование «имени князя Константина Острожского», 55 отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-полковника Василия Петрова почетное наименование «Запорожская Сечь».

Также присвоено почетное наименование 56 отдельной мотопехотной бригаде, отныне она будет именоваться – 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада.

93 отдельной механизированной Харьковской бригаде присвоено почетное наименование «Холодный Яр». 406 отдельной артиллерийской бригаде почетное наименование «имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова».

Кроме того, 3-м пограничном отряде Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины почетное наименование «имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса».

27-му пограничному отряду Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины почетное наименование «имени героев Карпатской Сечи». 31-му пограничному отряду Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины почетное наименование «имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича».

Украина сегодня отмечает 27-й День Независимости. Больше о празднике читайте здесь. В Киеве прошел военный парад.

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