Президент Литвы поздравила украинцев словами «Слава Украине!»

Президент Литвы Даля Грибаускайте. Фото: president.gov.ua

Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Украину по случаю 27-й годовщины Независимости и пожелала процветания, мира и единства.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Петра Порошенко.

Даля Грибаускайте отметила, что 27 лет назад, когда Украина провозгласила свою независимость, и в течение последних лет тяжелых испытаний украинский народ продемонстрировал всему миру, что он заботится о свободе и готов бороться за нее, принимая ответственность за собственное будущее и за развитие государства.

«С такими решительными, сильными и свободными духом гражданами Ваша страна является и будет оставаться свободным. В Литве мы хорошо помним достойную борьбу наших друзей за свободу и единство. Я искренне желаю Вам беречь это и сохранять решимость на сложном, но очень необходимом пути реформ. Литовский народ будет оставаться Вашим верным другом и помощником в деле развития Украины, как успешной, независимой, европейской и демократической государства на континенте», – отмечено в поздравлении. Президент Литвы подчеркнула, что для Украины важно продолжать объединить общество ради работы, направленной на обеспечение экономического восстановления, процветания и безопасности всего населения.

«Все украинцы должны почувствовать национальный успех. Это большая ответственность для будущего Вашего государства и отчетность перед всеми, кто защищал свободу Украины, кто устанавливал и развивал ее», – отметила она.

«Ваш народ хорошо понимает значение свободы. Следовательно, я желаю Вам, чтобы национальный праздник стал проявлением единства и настроенности на совместную работу. Прошу принять заверения в моем высоком уважении и наилучшие поздравления от литовского народа. Слава Украине!», – отмечено в поздравлении Президента Литвы.

Украинцев также поздравили президент Румынии Клаус Йоганнис, президент Венгрии Янош Адер, президент Болгарии Румен Радев, президент Хорватии Колинда Грабарь-Китарович, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и президент Финляндии Саули Ниинистьо.

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