Посол Украины в США объяснил, почему Трамп не приехал в Киев на День Независимости

Украинская сторона пригласила советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона принять участие в параде, в котором примут участие и американские подразделения.

Об этом посол Украины в США Валерий Чалый рассказал в интервью «Главкому».

«Американские воины вместе с нашими будут идти бок-о-бок. Меня тут раскритиковали, что это (прибыл в Киев, – «Ред».) не президент США Дональд Трамп. Но поверьте, президент США очень занят сейчас процессом (промежуточные выборы в Конгресс), многими вопросами. Поэтому его полномочный представитель – это достойный уровень», – отметил он.

Чалый также назвал такой шаг символом поддержки. «То, что идут какие-то критические заявления означает, что российские силы чувствуют поддержку Украины со стороны США...», – добавил он.

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