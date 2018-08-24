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пятница, 24 августа, 2018, 16:45 Экономика
Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 3 копейки, установив его на 27 августа на уровне 27,85 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,25 гривны, пишет Экономическая правда.

Напомним, 23 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,82-27,88 гривны за доллар.

Как сообщалось, НБУ снизил официальный курс гривны к доллару на 17 копеек, установив его на 23 августа на уровне 27,88 гривны.
курс валютгривнановости Украиныновости экономики
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2018-08-24 20:14 :12