пятница, 24 августа, 2018, 16:45 Экономика
Нацбанк укрепил гривну
Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 3 копейки, установив его на 27 августа на уровне 27,85 гривны.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,25 гривны, пишет Экономическая правда.
Напомним, 23 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,82-27,88 гривны за доллар.
Как сообщалось, НБУ снизил официальный курс гривны к доллару на 17 копеек, установив его на 23 августа на уровне 27,88 гривны.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.