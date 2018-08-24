Нас посчитали: население Украины составляет 42,3 млн человек

По данным Госкомстата, на 01.07.2018 г. население Украины составляет 42,3 млн человек, без учета оккупированных территорий Крыма и Севастополя и с учетом неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, где оценочно проживает 3,9 млн.

Об этом в своей статье для DT.UA пишет Татьяна Никитина, кандидат социологических наук. Но, по ее словам, в официальных данных статистики миграция учитывается не полностью – много миграционные движения никак не регистрируются.

«По данным исследования Международной организации миграции в Украине (МОМ), в 2017 году оценочная численность работающих за границей составляла 915 тыс. лиц. По данным Центра Экономической стратегии, с момента последней переписи из Украины выехало 6,3 млн украинцев. Экспертная оценка трудовой миграции в 2015-2017 годах составляет около 4 млн человек, или 16% трудоспособного населения», – отмечает автор.

Отметим, сегодня Украина отмечает 27-й День Независимости.

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