Нардеп Чумак заявил, что в оффшоры выведено 150 миллиардов долларов

Я вам рассказал о резерве, где мы можем взять деньги для погашения государственного долга. 150 миллиардов долларов за все это время выведено в оффшоры!

Об этом в эфире проекта «Марафон ко Дню Независимости Украины» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Виктор Чумак.

Гость программы, комментируя вопрос относительно государственного долга Украины, отметил, что монопольный тип экономики, который есть в Украине, не способен на рост.

«Он не способен на рост, так как 5 семей и 200-300 их «прихвостней» просто оккупировали все естественные монополии и диктуют правила жизни или правила общежития на экономическом рынке. Например, вы не можете платить меньше, чем установит формула «Роттердам+». А если вы не можете платить меньше и не можете найти другого поставщика электроэнергии, газа или воды, вы попадаете в монопольную зависимость от Ахметова и Порошенко», – заявил Виктор Чумак.

Народный депутат добавил, что украинская экономика сегодня «капсулируется» и не дает возможности роста предприятиям, которые не входят в олигархические холдинги.

«А это не дает возможности роста зарплаты. Почему люди убегают из Украины – не из-за того, что у них нет работы, а потому, что здесь не конкурентная зарплата. А зарплата – это потом и пенсия. Поэтому мы должны развалить все олигархические холдинги, которые сегодня есть», – подчеркнул гость программы.

А относительно государственного долга, Виктор Чумак знает выход, как его вернуть:

«Я вам рассказал о резерве, где мы можем взять деньги для погашения государственного долга. 150 миллиардов долларов за все это время выведено в оффшоры! Как их оттуда достать – отдельная тема для разговора», – отметил Виктор Чумак.

Отметим, что государственный долг Украины на июнь 2018 года составил 76,3 млрд долларов. Госдолг – это деньги, которые должен каждый украинец: примерно по 1800 долларов.

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