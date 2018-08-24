Над оккупированной Горловкой появился флаг Украины

Несмотря на обстрелы, украинские военные на Донбассе также в четверг, 23 августа, празднуют День флага.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Желто-синий флаг на воздушных шариках запустили из Авдеевки на оккупированную территорию, чтобы те, кто сегодня не может так громко отмечать праздник, хотя бы увидели родные цвета.

Из десятка раз, когда запускали украинский флаг, этот оказался самым большим. Сшила флаг волонтер Ангелина Шостак. Она отметила, что сшила флаг-гигант размером 20х6 метров за три дня.

Конечно, как и в предыдущие разы, боевики его собьют. Но это не страшно – потому что люди на оккупированных территориях этот флаг все равно увидят.

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