На параде в Киеве солдат почетного караула потерял сознание

В Киеве на военном параде ко Дню Независимости солдат почетного караула потерял сознание. Это произошло во время выступления Президента Украины Петра Порошенко.

Инцидент произошел на 9 минуте речи Порошенко, сообщает Информатор. Военному стало плохо, но его быстро подхватила под руки охрана и вывела. После этого произошла смена караула.

Отметим, в Киеве прошел масштабный парад ко Дню Независимости. С выступлением Президента можно ознакомиться здесь.

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