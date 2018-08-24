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пятница, 24 августа, 2018, 17:49 Киев
На параде в Киеве солдат почетного караула потерял сознание

В Киеве на военном параде ко Дню Независимости солдат почетного караула потерял сознание. Это произошло во время выступления Президента Украины Петра Порошенко.

Инцидент произошел на 9 минуте речи Порошенко, сообщает Информатор. Военному стало плохо, но его быстро подхватила под руки охрана и вывела. После этого произошла смена караула.

Отметим, в Киеве прошел масштабный парад ко Дню Независимости. С выступлением Президента можно ознакомиться здесь.

 
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2018-08-24 20:13 :50