На Донбассе погиб украинский военный

24 августа в результате боевых действий на Донбассе погиб один украинский военный и двое получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В сводке говорится, что с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив на отдельных направлениях вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм., вооружения БМП, различных типов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрел попали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Гранитное, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Широкино.

В районах населенных пунктов Красногоровка и Гранитное враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов.

Напомним, 24 августа, в результате артиллерийского обстрела российско-оккупационных войск с. Врубовка Попаснянского района погиб мирный житель.

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