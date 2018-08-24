Львов присоединился к всемирной синхронной молитве за Украину

Священники разных христианских конфессий в сопровождении хоровой капеллы «Дударик» на площади перед памятником Тараса Шевченко во Львове уже в 26-й раз отслужили акафист Пресвятой Богородицы – молитву за мир и благополучие в Украине.

Богослужение завершилось исполнением духовного гимна Украины «Боже великий единый». В этом году это особое исполнение, поскольку песню-молитву синхронно выполнили в 27 странах, где живут украинцы: Украине, США, Австралии, Австрии, Аргентине, Бельгии, Дании, Великобритании, Греции, Эстонии, Испании, Италии, Казахстане, Канаде, Латвии, Литве, Молдове, Германии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции.

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