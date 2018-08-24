Легионеры Премьер-лиги поздравили украинцев стихотворением Лины Костенко

Легионеры украинских клубов футбольной Премьер-лиги (УПЛ) поздравили Украину с Днем Независимости используя слова стихотворения Лины Костенко.

Об этом сообщает Football Hub.

В проекте приняли участие: тренер «Арсенал-Киев» Фабрицио Раванелли, главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, футболисты «Динамо» Томаш Кендзера, Иосиф Пиварич и Беньямин Вербич, Максим Тейшейра из «Олимпика», Силас и Луис Филипе из «Зари», а также президент УПЛ Томас Гримм.

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