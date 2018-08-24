Лавринович о государственной форме правления: если будем делать себе царя, порядка не будет

Не зависимо от того, какую из форм правления изберет государство, если, вопреки юридическим нормам, де-факто, президент будет превращаться в царя или шейха, порядка не будет. Ведь сейчас даже в парламентско-президентской стране именно глава государства влияет на назначение кадров в правоохранительных или судебных органах.

Об этом в эфире проекта «Марафон ко Дню Независимости Украины» на телеканале ZIK заявил министр юстиции Украины в 2010-2013 гг. Александр Лавринович.

Он подчеркнул: Украина попыталась воплотить в жизнь различные модели государственного правления. Так, с 1992 года начинали с президентской формы.

«Президент был главой государства и исполнительной власти, руководил кабмином, определял его деятельность и утверждал программу. Кроме того, еще имел право принимать указы в сфере экономической реформы, которые подменяли законы», – рассказал Лавринович.

Впоследствии же перешли к смешанным формам: президентско-парламентской или парламентско-президентской.

«И, по факту, у нас были три модификации президентского управления. Сегодня же у нас есть, как будто, парламентско-президентская республика», – подчеркнул экс-министр.

И он подчеркнул: эту форму было введено нелегитимным способом. И даже в законной модели достаточно широко расширены полномочия ghtpbltynf относительно кадровых назначений. В частности тех, которые касаются правоохранительных, судебных органов и даже регуляторов в экономике.

«Если же брать во внимание незаконный способ, этот перечень вообще огромный. Поэтому можно менять форму как угодно. И, если, де-факто, будем формировать царя, шейха, порядка в стране не будет», – убежден Лавринович.

Кроме того, он отметил: еще в 1990 году, на втором съезде «Руха» обсуждали построение ненасильственными способами парламентской республики в Украине.

«Это было подготовлено после серьезного ознакомления как с украинской историей, так и с развитием Европейского континента», – рассказал эксперт.

Он подчеркнул: здесь не надо пугаться штампов, в частности и про двухпалатный парламент, ведь «на каждое время есть свои вызовы».

«В 1991 году, когда мы стали независимыми, в мире было 47 государств с двухпалатным парламентом, сегодня таких уже 86. И это никак не связано с формой правления. К тому же, если уж решать вопрос перехода к парламентской модели, нужно будет сделать так, чтобы большинство, которое сформируется в ВР по итогам выборов, не стало коллективным узурпатором», – подчеркнул Лавринович.

Поэтому, по его словам, именно для этого и вводится двухпалатный парламент.

«Это противодействие узурпации власти и обеспечение стабильной кадровой политики. Ведь вторая палата всегда избирается только по мажоритарным округам. Она никогда не совпадает с нижней палатой, которая преимущественно в Европе избирается по различным моделям пропорциональных выборов. Это серьезный предохранитель», – убежден Александр Лавринович.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.