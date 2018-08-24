Кучма поставил «крест» на советской Украине и начал постсоветский период, – Богословская

Кучма смог быть внепартийным президентом и ему удалось сломать советскую систему. То есть он поставил «крест» на советской Украине и начал этап постсоветской Украины.

Об этом в эфире проекта «Марафон ко Дню Независимости Украины» на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины нескольких предыдущих созывов Инна Богословская.

Гостья программы, комментируя обещания украинских политиков, отметила, что есть две причины нынешних бед Украины:

«Во-первых, мы сделали оболочку партийной системы, притом, что партий в стране нет. Кучма, который ввел партийную систему выборов, понимал, что этот институт надо вводить, потому что это демократично. Но с партиями случилось так, что все они стали наподобие ЦК КПСС. Но сам Кучма от партийности уклонялся. И сейчас нам надо это повторить. Потому что если система в кризисе, находясь с ней на одном уровне, вывести ее из кризиса нельзя. Надо стать над системой», – отметила Инна Богословская.

Политик отметила, что сейчас Украине необходим беспартийный президент, а срок его пребывания на посту должен быть короче. Богословская отметила, что именно Кучма смог быть беспартийным президентом.

«Кучма смог быть внепартийным президентом, и ему удалось сломать советскую систему. То есть он поставил «крест» на советской Украине и начал этап постсоветской Украины.

Но сегодня этот этап постсоветской страны заканчивается, и у нас есть только два выхода: или мы вернемся к деспотии советского сорта с украинским замесом, мы выйдем к реальной постмодернистской демократии. И очевидно, что нынешний поезд мчится в пропасть. Поэтому обществу надо стать стрелочниками, которые своевременно повернут рельсы, и великий украинский поезд поедет к развитию», – подчеркнула политик.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма назвал три самые большие ошибки времен независимости Украины.

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