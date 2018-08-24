Колонна техники Нацгвардии попала в ДТП на Киевщине

В Киевской области колонна техники Нацгвардии, направлявшейся в столицу, попала в ДТП в Киевской области.

Как сообщили УНН в пресс-службе Нацгвардии, уже начато служебное расследование.

По информации пресс-службы, авария произошла около 11.00 на трассе Киев-Одесса в направлении Киева.

«Жертв нет, травм никто не получил. Проводится служебное расследование, внутреннее, по результатам будут соответствующие выводы», – сообщили в Нацгвардии.

В пресс-службе также отметили,что в результате ДТП повреждены три автомобиля. Однако серьезно повреждена лишь одна.

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