Государственная граница Украины усилена дополнительными нарядами

Сотни пограничных нарядов вышли на дежурство во время праздничных мероприятий главного праздника государства – 27-й годовщины Дня Независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба ГНСУ, для предотвращения и недопущения провокаций пограничники находятся в постоянном взаимодействии с Национальной полицией, Национальной гвардией, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Службой безопасности Украины.

Меры безопасности сотрудники Государственной пограничной службы Украины усилили как на государственной границе, так и в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской области и на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым. Для соблюдения порядка пограничники постоянно проводят мониторинг оперативной ситуации.

Сейчас все направления границе уже усилены дополнительными нарядами. Во время движения лиц и транспортных средств на границе проводится подробная обзорная работа. Также к проверке активно привлекаются кинологи со служебными собаками, чтобы не допустить незаконного перемещения оружия и взрывчатых веществ. К тому же осуществляется тщательная проверка документов лиц и транспортных средств, которые находятся вблизи границы, а также на подступах к держрубежу.

Как отмечалось накануне, всего во время мероприятий празднования Дня Независимости в обеспечении публичного порядка привлечены около 30 тысяч сотрудников системы МВД, среди которых пограничники, полицейские, нацгвардейцы и представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Украина сегодня отмечает 27-й День Независимости. Больше о празднике читайте здесь. В Киеве проходит военный парад.

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