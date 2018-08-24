Фильм «Сич» о сопротивлении «русскому миру» выложили в свободный доступ

Международная медиакорпорация «Радио Свобода» выложила в свободный доступ в сети Youtube документальный фильм «Сич».

Фильм исследует, что формирует «иммунитет к вирусу «русского мира». Для исследования Радио Свобода было выбрано Запорожье.

«Это город – образец «сталинской индустриализации» и тотальной русификации, но он не впустил в себя «русскую весну». Почему? Вот это мы и хотели понять», – говорит автор идеи и режиссер фильма Ирина Штогрин.

Рассказ в фильме ведет этнический россиянин, историк и защитник Донецкого аэропорта Вячеслав Зайцев с позывным «Хортица», который добровольно пошел на фронт в марте 2014 года.

Герои фильма «Сич», а также те, кто помогал в организации и проведении съемок, принимают участие в параде ко Дню Независимости Украины 2018 года и пройдут торжественным шествием в рядах ветеранов.

Премьера фильма «Сич» в эфире телеканала «UA:Первый» состоялась год назад на День Независимости Украины. В течение года прошли 26 презентаций фильма в городах юга и востока Украины – в школьных, студенческих и общественных аудиториях.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.