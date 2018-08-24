Экс-заместитель председателя СБУ заметил интересную географическую тенденцию в рядах Вооруженных сил

Большое количество военнослужащих, которые сегодня находятся на фронте – жители Донецкой, Луганской и соседних областей. Люди с Востока потянулись в войско, ведь вместе с его реформированием изменилось и отношение к армии.

Об этом в эфире проекта «Марафон ко Дню Независимости Украины» на телеканале ZIK заявил заместитель председателя СБУ (в 2014-2015 годах), генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

Он подтвердил, что, к сожалению, в Вооруженных силах Украины действительно есть тенденция оттока кадров, которую, пока что, не удалось остановить.

«Основной проблемой пока остается материальное обеспечение, социальный пакет. Очень много людей скорректировали свое понимание, потому что столкнулись со значительными проблемами. Я думаю, что это естественный процесс, который можно будет остановить и преодолеть», – заверил генерал-майор СБУ.

И, вместе с тем, он подчеркнул, что существует тенденция,когда значительное количество военнослужащих, которые сегодня находятся на фронте – это местные жители Донецкой, Луганской и соседних областей.

«То есть, люди с Востока потянулись в армию. Это обусловлено тем, что изменилась ситуация в армии, изменилось отношение к нему в тех регионах. Руководство государства несколько раз поднимало этот вопрос и сказало, что будет увеличивать денежное обеспечение», – отметил Виктор Ягун.

Однако, все же он заявил, что даже если сегодня сравнить денежное обеспечение украинского военного и охранника супермаркета, это будет «позором для Украины».

«Я понимаю, что не такие значительные экономические мощности у государства, но надо думать об обеспечении наших защитников. И мы говорим только про Вооруженные силы Украины, а военнослужащих у нас значительно больше – это и Национальная гвардия, Служба безопасности, Госпогранслужба, МВД и другие», – отметил экс-заместитель председателя СБУ.

То есть, вся военная мощь составляет почти миллион человек, поэтому вполне понятно, что государству трудно одновременно поднять денежное обеспечение всем.

«Но это единственный путь, которым нужно идти. Вместе с тем должны поднимать и престиж военной службы. Есть такие социальные пакеты, которые не требуют больших денежных обеспечений. Речь идет о льготах при поступлении в ВУЗ, помощь при трудоустройстве. Это не такие значительные затраты, но способствуют престижу армии», – пояснил военный.

Сегодня Украина отмечает 27 годовщину провозглашения Акта Независимости. В рамках празднования в Киеве на Крещатике провели самый масштабный за последние годы военный парад. Впервые в нем приняли участие и женщины-военнослужащие.

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