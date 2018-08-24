Доброволец признался, почему боится возвращаться из Донбасса

В мирных городах люди постоянно говорят, что им очень жаль военных, мол, мы там сильно мучимся, а это никому не нужно. Говорят, что «все пропало», и нам нужно идти на Киев менять власть. Я же сейчас проживаю невероятное время, и мне жаль людей, которые имеют такое мнение.

Об этом в эфире проекта «Марафон ко Дню Независимости Украины» на телеканале ZIK заявил командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии Андрей Червень.

Он признается, что когда возвращается домой с фронта на определенный период времени, ему каждый раз страшно ходить по улицам мирных городов.

«Меня останавливают и говорят: «Андрей, когда это все закончится?», «Все пропало», «Вы должны срочно идти на Киев», «Меняйте власть», «Посмотри, какие цены, какая беда». Потом говорят, что им нас очень жаль, ведь мы там сильно мучимся, а это никому не нужно. Мол, мы воюем, умираем, а они деньги зарабатывают», – рассказывает военный.

Но зато Андрей Червень признался: ему очень жаль тех людей, которые так думают, ведь он в своей жизни «проживает невероятное время».

«Я знаю, кто я, кто рядом со мной. Мы нашли друг друга сквозь призму войны – абсолютно чистые сознательные люди. Мы живем в такое благодатное время творения нашей земли, нашего государства», – подчеркнул Андрей Червень.

Он подчеркнул, что нынешнему поколению действительно приходится погибать за свою страну, как это делали и предыдущие поколения.

«Да, мы гибнем, теряем здоровье. Но я ежедневно вижу светлую страну, вижу страну, о которой мы мечтаем, вижу изменения, которые в ней происходят. Поэтому я постоянно на позитиве, чего желаю и нашему государству. А людям – думайте, за кого вы голосуете, как вы живете и позже несите ответственность за это. Сегодня мы несем ответственность за то, что делали раньше, что думали, как разговаривали и как относились друг к другу и к своему государству», – убежден доброволец.

Сегодня Украина отмечает 27 годовщину провозглашения Акта Независимости. В рамках празднования в Киеве на Крещатике провели самый масштабный за последние годы военный парад. Впервые в нем приняли участие женщины -военнослужащие.

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