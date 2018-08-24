Дмитрий Гнап назвал весь политический класс Украины огромной коррумпированной корпорацией

Предлагаю, чтобы по меньшей мере 150 высокопоставленных должностных лиц, среди которых Насиров, сын Авакова, Мартыненко и Розенблат, сели на скамью подсудимых и получили справедливое наказание за коррупцию.

Такое мнение высказал политик Дмитрий Гнап в эфире проекта «Марафон ко Дню Независимости Украины» на телеканале ZIK.

«Доказанные дела относительно коррупционных действий – это в большинстве случаев или штрафы, или соглашение со следствием, а самих заключений было только пять – это либо участковые милиционеры или депутаты сельсоветов, зато из чиновников за решетку никто не сел. Следовательно, на более чем полторы тысячи приговоров было только пять посадок», – констатировал Дмитрий Гнап.

По его мнению, это объясняется очень просто – весь политический класс, а именно от Президента и до председателя сельсовета, в Украине тотально коррумпирован.

«Это огромная коррумпированная корпорация, которая связана между собой многочисленными связями. И победу над коррупцией мы не добьемся то того времени, пока в Украине не будет установлено правосудие. В свою очередь, правосудие без посадок – невозможно.

Поэтому я лично предлагаю те 162 подозрения, которые НАБУ же вручило должностным лицам, в частности Насирову, сыну Авакова, Мартыненко, Розенблату и другим, довести до приговоров, чтобы по меньшей мере 150 должностных лиц сели на скамью подсудимых и получили справедливое наказание», – подчеркнул Дмитрий Гнап.

Как сообщалось, руководитель организации участников АТО «Справедливость» Тарас Костанчук предлагает во время войны наказывать чиновников за коррупцию пожизненным заключением.

Напомним, сегодня в центре Киева состоялся военный парад. Мероприятие, приуроченное к 27-й годовщине независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности, стал самым масштабным за последние годы.

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