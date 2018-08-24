День Независимости во Львове и яркое прощание с летом. Афиша

Вот и наступил последний летний уикенд. Эти выходные, конечно, особенные не только потому, что это конец беззаботного лета, но и потому, что это – День Независимости Украины и в этом году украинцы будут праздновать три дня. Тот кто решил провести это время во Львове, не будет скучать – для вас разнообразные мероприятия, на любой вкус и возраст.

Провожать лето нужно ярко. Собственно, таким ярким акцентом является Международный фестиваль фольклора «Этновир», который ежегодно взрывается яркими красками и является главным событием празднования Дня Независимости Украины во Львове. В течение Фестиваля проходят колоритные выступления коллективов, впечатляющие марш-парады участников по главным улицам города, презентация кухни народов мира. В теплой атмосфере проходят вечера дружбы и танцевальные мастер-классы.

В течение 23-26 августа, в разных локациях города выступят коллективы из Италии, Латвии, Словакии, Хорватии. В этом году впервые во Львов приедут коллективы из Перу, Парагвая и Индонезии. Программа фестиваля по ссылке.

Уже третий год Lviv Summer Dance Festival приглашает к столице Западной Украины: насладиться атмосферой древнего города и терпким ароматом кофе, познакомиться с новыми друзьями и встретиться со старыми, получить положительные эмоции от танцев и общения, а также – учиться у замечательных международных инструкторов. Подробная информация о празднике танца на странице фестиваля.

Для поклонников футбола во Львове тоже будет настоящий праздник. В воскресенье, 26 августа, в рамках 6-го тура чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги в 19:30, на стадионе «Украина» состоится матч между львовскими «Карпатами» и новичком нынешней лиги – столичной командой «Арсенал-Киев».

Театры

После недолгого летнего перерыва львовские театры вновь гостеприимно распахивают свои двери для поклонников Мельпомены.

Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Соломии Крушельницкой начинает новый театральный сезон с премьеры оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан», на которую приглашает в субботу и воскресенье в 18.00.

Львовский академический театр им. Леся Курбаса в субботу в 19.00 покажет спектакль «Лесная песня», а в воскресенье в 19.00 – спектакль «...пьеса Шекспира «12 ночь, сыгранная актерами далекой от Англии страны, что и не знали никогда слов Шекспира...».

Львовский академический областной театр кукол приготовил для юных в субботу в 11.00 и 14.00 сказку «Подкова на счастье», а в воскресенье в 12.00, 14.00 и 16.00 спектакль «Проделки Лиса Никиты».

Музыка

Этими выходными во Львове завершается V фестиваль «Музыка в старом Львове». В субботу в 16.00, в рамках фестиваля, в храме св. Иоанна Крестителя (пл. Старый Рынок, 1) состоится концерт «Мотивы древности», в программе которого произведения украинских и европейских композиторов в исполнении квартета солистов Академического камерного оркестра «Виртуозы Львова» (Львов). Также в субботу в 20.00 в «Итальянском дворике Львовского исторического музея (пл. Рынок, 6) состоится концерт инструментального ансамбля «Fagotissimo» (Львов). В программе концерта – произведения композиторов-классиков и джазовые обработки современных авторов. Завершится фестиваль в воскресенье концертом в

гарнизонном храме св. Петра и Павла. В программе: произведения европейских и львовских композиторов. Исполняют: Андрей Карпяк – флейта (Львов), Академический камерный оркестр «Виртуозы Львова» (Львов), Анна Іванишко – сопрано (Мариуполь), Сергей Бурко – дирижер (Львов).

Также в этот уикенд завершается VIII международный органный фестиваль. В субботу в его рамках в Львовском доме органной и камерной музыки в 19.00 состоится концерт Надежды Величко, которая будет состоять из произведений чешских композиторов XVII-XVIII вв. Рядом с музыкой выдающихся чешских органистов, таких, как Черногорские, Брикси, прозвучат произведения почти неизвестных в Украине – Заха, Повара, Линка. В воскресенье же в 20.00 во время закрытия фестиваля будет играть солист Национального дома органной и камерной музыки, народный артист Украины Владимир Кошуба. На его концерте можно будет услышать музыку Штрауса, Лефебра-Веле, Петралли, узнаем о существовании таких композиторов, как Виллан, Линстрен, Линдберг, Ланг, Джеймс, Кетелби. Все произведения будут исполняться в Львове и в Украине впервые!

Львовская областная филармония приглашает в субботу в 20.00 на Симфонические мастер-классы Conducting International Workshop and Festival с участием Дженни Санделина, Стэнли Джексона, Джоэла Фана, Элени Матос, Академического симфонического оркестра Львовской филармонии под батутом Тараса Крысы и Бенджамина Лоеба. А в воскресенье в 18.00 в филармонии состоится концерт «Ко Дню Независимости – Тебе, Украина». Участники праздничного концерта: Петр Радейко, Иванна Комаревич, Михаил Олейник (композитор, аранжировщик, пианист), академический инструментальный ансамбль «Высокий Замок», ведущая – Любовь Ступчук.

Выставки

Национальный музей во Львове им. Андрея Шептицкого (Отдел Украинское искусство ХХ века.) приглашает посмотреть недавно открытую выставку «Роман Сельский. Живопись. Графика». Выставка – ретроспектива живописи и графики Романа Сельского по случаю 115-й годовщины со дня рождения художника. В экспозиции представлено более полусотни живописных и графических работ из фондовых собраний Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого. Выставка призвана почтить одного из самых знаковых художников и подчеркнуть его особое значение для современной украинской культуры, в целом, и создания лица львовской художественной школы 1930-х–1970-х годов, в частности.

Во Львовской национальной галереи искусств им. Бориса Возницкого продолжается выставка «Последняя кантата» Игоря Подольчака. Автор полотен – художник, куратор, кинорежиссер, автор многих проектов в области визуального искусства, победитель 25 международных художественных проектов, которые проходили в разных странах. Одна из 24 персональных экспозиций Игоря Подольчака была первой художественной выставкой, которая состоялась в космосе (космическая станция «Мир», 1993 г.). Его работы можно найти в 26 музеях и многих общественных коллекциях по всему миру.

ЦЕХ – Интересные Эксперименты Художников (ул. Мучная, 32) предлагает посетить выставку рисунков Олега Гердия «Роро, ффф и зу». Как уверяют организаторы, автор – живой Мунк, реинкарнация Жоана Миро, Пауля Клее, которого можно коснуться. Олег хочет прославиться, и никто не сможет ему перечить или препятствовать. У нас есть лишь шанс проникнуться примитивизмом, авангардизмом, експерсионизмом, роро и, конечно же, фифи.

Proart Gallery (ул. Героев УПА, 77) приглашает на выставку живописи и скульптурной пластики «Сны перелетных». Проект демонстрирует творческие работы львовской художницы Кристины Приймак, которая активно работает в области живописи и Богдана Смаля, художника из Киева, который творит в жанре скульптурной пластики.

Кино

События драмы «Альфа» разворачиваются во времена позднего палеолита. Это период активного расселения людей, которые уже приобрели современный вид, по всей планете. Снять ленту о столь далекие времена решился режиссер Альберт Хьюз, который также принял участие в написании сценария. Съемки проходили в Канаде и Ирландии.

20 000 лет назад, во времена позднего палеолита на территории современной Европы люди не жили в одиночку, а объединялись в племена. Однако каждое из племен имело разный уровень развития. Главному герою повезло – он сын вождя в одном из самых развитых на то время племен. Однажды во время охоты произошел несчастный случай. Разъяренная тварь сбросила юношу в пропасть. Пока родственники оплакивали его гибель, он пришел в себя. Окруженный жестокостью дикой природы, юноша вряд ли выжил бы сам. К счастью ему удалось найти подход к раненому волку, который и стал его спутником и помощником.

Боевик «22 мили» снял режиссер Питер Берг («Хэнкок»). Сценарий писали совместно писательница Ли Карпентер и Грэм Роланд, который имеет большой опыт работы над телесериалами. Для обоих это первый опыт написания сценария для полнометражного кино. Главную роль исполнил Марк Уолберг. Совместно с режиссером Бергом он занялся продюсированием ленты.

В центре сюжета – Джеймс Сильва (Марк Уолберг). Он агент специального отряда, для которого не существует задач, которые они не могли бы выполнить. Их называют Призраки, потому что никакие документы не фиксируют их существование. Призраков привлекают там, где все известные методы не сработали. В Индонезии власть погрязла в коррупции и преступности. Местный полицейский имеет неопровержимые доказательства нарушений закона высокопоставленными чиновниками. Ценного свидетеля нужно как можно быстрее вывезти из страны, чтобы он мог дать показания. Считанные мили до аэропорта, откуда вознесется секретный борт с ценным пассажиром, станут самым трудным путем, который приходилось одолеть Джеймсу Сильви.

Криминальный триллер «Отель «Артемида» создан в копродукции Великобритании и США. Фильм является режиссерским дебютом сценариста Дрю Пирса, известного по фильмам «Железный человек 3» и «Миссия невыполнима: Нация изгоев». Главную женскую роль исполнила двукратная обладательница премии Оскар за лучшую женскую роль Джоди Фостер.

События разворачиваются в Лос-Анджелесе в 2028 году. Если местные преступники получают ранения, о котором не стоит знать полиции, то в обычных больниц не идут. Все идут к Медсестре (Джоди Фостер) в ее отель «Артемида». Здесь можно получить медицинскую помощь в полном объеме, однако непременно нужно выполнять установленные правила. Никаких обид персонала. Никакого оружия. Никаких убийств других пациентов. В отель приехали новые постояльцы. И они вполне уважают здешние порядки, и выполнить их будет не возможно ввиду вещь, которую они пронесли с собой. Это сейф размером с обычную ручку, что сохраняет огромные деньги.

Мультфильмы

Китайский мультфильм «По ту сторону океана» рассказывает о чувствах, которые преодолевают любые препятствия. Ленту снимали на протяжении 12 лет. Сценарий был полностью готов в 2004 году. Тогда же начали рисовать, однако не смогли завершить работы из-за нехватки финансирования. Деньги в конце концов нашлись и уже в 2016 году анимационный фильм вышел на экраны в некоторых странах. Оригинальное название, ее дословный перевод и название, предложенное переводчиками, существенно отличаются между собой.

Главная героиня по имени Юна, живет в самом сердце океана. Здесь скрытый от человеческого глаза волшебный мир, наполненный духами. Они отвечают за водную стихию и смену пор года. По местному обычаю, в 16-летнем возрасте Юная в теле дельфина отправляется в человеческий мир, где знакомится с его устройством. Среди всех увиденных людей, ее интересует только один молодой рыбак. И любопытство девушки заканчивается трагически – случайно она убивает парня. Несмотря на строгий запрет на любое взаимодействие с миром людей, Юная решается спасти душу любимого.

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