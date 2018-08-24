Чешские художники обратились в МИД Чехии с требованием оказать дипломатическую помощь Сенцову

Совет искусств и академический сенат Факультета кино и телевидения Академии музыкальных искусств в Праге (Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze - FAMU), 24 августа, отправил официальное письмо министру иностранных дел, юстиции и культуры Чехии с требованием оказать дипломатическую помощь в решении ситуации режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает «Чешское радио».

Представители FAMU подчеркнули, что «дело Олега Сенцова, который объявил голодовку с требованием выпустить всех украинских политзаключенных, полностью политизировано и является покушением на свободу и демократию».

Напомним, во вторник, 21 августа, начнется «цепное» голодание чешских кинематографистов в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

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