27 лет – 27 ассоциаций: руководители государства поздравили с Днем Независимости

Свобода, Воля и Независимость никогда не давались Украине легко. И хотя сегодня за право быть независимыми мы платим высокую цену, защищая нашу Родину от агрессора, мы – сплоченная несгибаемая нация, независимая европейская держава, единая неделимая Украина, о которой веками мечтали поколения украинцев-борцов за свободу нашей страны.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Президент Украины Петр Порошенко.

«С 27-й годовщиной Независимости Украины!», – добавил Глава государства.

Также с праздником украинцев поздравил Премьер-министр Владимир Гройсман.

«Сегодня мы отмечаем 27-ю годовщину независимости. Горжусь своей страной. С праздником тебя, родная Украина!», – отметил Премьер.

Свое видеопоздравление выложил на странице в Фейсбуке и Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, в котором использовал 27 слов, с которыми у него ассоциируется Украина.

Украина сегодня отмечает 27-й День Независимости. Больше о празднике читайте здесь.

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