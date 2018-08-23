ZIK проведет 12-часовой телемарафон ко Дню Независимости Украины

В пятницу, 24 августа, в День Независимости Украины, канал ZIK будет работать в формате телевизионного марафона – более 12 часов прямого эфира о достижениях государства в каждой сфере жизни за 27 лет самостоятельности.

Начнется праздничная реь в 9:00 часов утра и до 19:00 ведущие токинг-студий «Первые о главном. Комментарии» Лейла Мамедова, Павел Кругляковский, Ксения Смирнова, Юрий Кулинич, Наталья Лятуринская, Богдан Машай, Андриана Кучер, Алексей Бурлаков будут обсуждать с приглашенными гостями самые важные события социально-политической жизни нашей страны.

С 17:00 до 19:00 в эфире телеканала ZIK пройдут настоящие дебаты о нашем будущем – ближайшее и в перспективе – между новыми лицами украинского политикума.

В 19:00 выйдет интерактивная программа Vox Populi, а уже в 20:00 на ZIK – специальный выпуск «FACE2FACE» с Татьяной Даниленко. Завершится праздничный эфир «Спецпроектом» с Наташей Влащенко, который покажут в 21:30.

В День Независимости телеканал ZIK будет вещать в усиленном режиме, привлекая две студии, которые будут выходить в эфир параллельно.

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