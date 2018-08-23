Институт Нацпамяти РП считает, что Куприянович не нарушил закон, но прокуратура не верит

Прокурор Комиссии по вопросам уголовного преследования преступлений против польского народа Люблинского отделения Института национальной памяти Польши (ИНП) вынес решение об отказе расследовать дело выступления Григория Куприяновича, которым председатель Украинского общества якобы мог возразить преступления против польского народа.

Об этом сообщает газета «Наше слово».

«После проведения проверки, в частности после анализа речи председателя Украинского общества в Люблине, установлено, что оно не содержало никакого смысла, который мог бы подпадать под 55 статью закона о ИНП», – указывает в коммюнике прокурор Яцек Новаковский.

Согласно этого закона, поэтому, кто отрицает преступления против польского народа, грозит до трех лет лишения свободы.

Одновременно в своем решении прокурор отметил, что председатель Украинского общества в Люблине в своей речи сосредоточился исключительно на событиях в Сагрине и украинских жертвах.

«Он опустил «невыгодные» факты, связанные с преступной деятельностью УПА на этой территории, которая составляла базу для ее отделов, и промолчал о преступлениях, совершенных украинскими националистами против польского населения», – пишет Яцек Новаковский.

9 июля Люблинский воевода Пшемыслав Чарнек подал заявление в прокуратуру на председателя Украинского общества, историка Григория Куприяновича относительно речи, которую тот произнес возле памятника украинским жертвам трагедии в Сагрине. Украинец назвал события, которые состоялись 9-10 марта 1944. преступлением против человечества, которое совершили члены польского подполья, партизаны Армии крайовой. Чарнек назвал празднования – чествования памяти жертв в Сагрине – «провокацией», а украинцев, приехавших на нее, – националистами. Ранее Окружная прокуратура в Замостье передала дело в Институт национальной памяти, но все-таки теперь сама занялась ею.

Напомним, 21 августа, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал польское демократическое общество встать на защиту председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича, против которого началось уголовное производство, за речь на могилах украинцев, убитых солдатами польской Армии крайовой.

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